В РПЦ подержали отказ в российском прокате фильму "Искушение" Пола Верховена

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. В Русской православной церкви поддерживают решение Минкультуры РФ об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильму Пола Верховена "Искушение", заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала "Россия-24".

"Чем меньше этого безобразия будет на нашем российском телевидении, в нашем российском кинопрокате, тем лучше будет для всех нас", - считает он.

По словам владыки, он ознакомился с сюжетом картины. "И [я] могу представить себе, что это такое будет - это будет очередное надругательство над христианством, над монашеством, над христианской традицией вообще, над католической церковью в частности", - сказал владыка.

Он отметил, что его лично как монаха "очень задевает", что в западном кинопрокате монашество представляется "в искаженном свете, особенно это касается женского монашества". Архиерей напомнил, что в России есть светлые примеры монашеской реальной жизни, реальных людей, в числе которых недавний постриг в монахини народной артистки РСФСР Екатерины Васильевой (постриглась в монахини конце августа текущего года в Москве, приняв имя игумении Василисы).

В сентябре в пресс-службе министерства культуры РФ сообщили, что ведомство отказало в прокатном удостоверении фильму "Искушение" из-за того, что в картине присутствуют сцены провокационного характера.

Премьера фильма Пола Верховена "Искушение" (Benedetta) в России должна была состояться 7 октября 2021 года. Фильм снят на основе книги Джудит Браун "Нескромные поступки" (Immodest Acts). Действие картины происходит в католическом монастыре в XVII столетии и рассказывает о монахине Бенедетте Карлини, над которой начинается суд по обвинению в прелюбодеянии и одержимости дьяволом.