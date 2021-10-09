В Красноярском крае и Хакасии объявлено штормовое предупреждение

ТАСС, 9 октября. Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) объявило штормовое предупреждение в Республике Хакасия и в центральных районах Красноярского края из-за ожидающегося в ближайшее время сильного ветра. Об этом сообщили в субботу пресс-службы региональных ГУ МЧС.

"Согласно штормовому предупреждению, <…> в ближайшие 2 часа 09.10.2021 и ночью 10.10.2021 по Республике Хакасия ожидается местами очень сильный ветер, порывы 25 м/с, в горах 30 м/с", - говорится в сообщении.

В красноярском ГУ МЧС добавили, что в этом регионе очень сильный западный ветер с порывами до 25 м/с также ожидается в ближайшие два часа и ночью на воскресенье на западе центральных районов.