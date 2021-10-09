Эксперт сообщил, что до 50% онкологических пациентов в России умирают от болезней сердца

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Около половины пациентов в РФ с онкологическими заболеваниями умирают от сердечно-сосудистых патологий, вызванных лечением. Об этом в субботу сообщил заместитель директора Медицинского научно-образовательного центра (Университетской клиники) МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили в ходе Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.

"Сегодня 50% пациентов с онкологическими заболеваниями умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных лечением онкологического заболевания. Приведу примеры. Это рак молочной железы, так называемый HER2-позитивный рак, когда раковые клетки экспрессирует белок - эпидермальный фактор роста, <...> который отвечает за размножение этих клеток, за их выживание и метастазирование и распространение по организму. Оказалось, что этот же самый белок расположен на клетках сердца, на кардиомиоцитах", - сказал Мацкеплишвили.

Он пояснил, что в кардиомиоцитах в сердце этот белок отвечает за сохранность сократительного аппарата, за выживаемость кардиомиоцитов и регуляцию обмена кальция. И когда пациентка проходит терапию, которая блокирует рецепторы на клетках опухоли молочной железы, чтобы ее вылечить, то параллельно наносится очень серьезный ущерб сердцу.

"Смертность [от такого вида рака] упала со 100 до 3%. Но такие пациентки умирает от острой сердечной недостаточности. Сегодня мы стараемся этого избежать", - добавил ученый.

Всероссийский фестиваль науки Nauka 0+ проходит в гибридном формате 8-10 октября в Москве. Это один из крупнейших просветительских проектов в области популяризации науки в мире. Он проходит ежегодно с октября по ноябрь в 80 регионах РФ на более чем 400 площадках. Фестиваль организуют Министерство науки и высшего образования России, правительство Москвы, МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН.