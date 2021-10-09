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S7 Airlines и "Аэрофлот" выполнят вывозные рейсы из Касабланки

Рейсами могут воспользоваться россияне, находящиеся в Марокко, а также марокканцы, прежде всего студенты, обучающиеся в вузах РФ
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российские авиакомпании S7 Airlines и "Аэрофлот" в связи с приостановкой Марокко прямого авиасообщения с РФ выполнят вывозные рейсы из Касабланки, сообщает посольство России в Марокко в социальной сети Facebook.

В сообщении говорится, что "Аэрофлот" организует вывоз 9 и 16 октября, S7 - 10, 17, 24, 31 октября и 7 ноября.

"Этими рейсами могут воспользоваться российские граждане, находящиеся на территории Марокко, а также марокканцы, прежде всего студенты, обучающиеся в российских вузах", - отмечает посольство РФ в Марокко. Проезд до аэропорта Касабланки организуется самостоятельно.

Пресс-служба авиакомпании S7 сообщила ТАСС, что пассажиры, чьи рейсы были отменены, смогут получить полный возврат денежных средств за купленные билеты или перебронировать их на вывозные рейсы без штрафов.

Власти Марокко приняли решение приостановить прямое авиасообщение с Россией с 5 октября. Причину прекращения полетов посольство РФ в Марокко пока не называет.

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