Более 250 человек приняли участие в благотворительном забеге с собаками в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Более 250 жителей Санкт-Петербурга стали участниками благотворительного забега "Необыкновенный кросс", который прошел в субботу в Красногвардейском районе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе районной администрации.

"Уникальное для Санкт-Петербурга мероприятие прошло уже в восьмой раз. Его цель - привлечение внимания к проблеме бездомных животных и сбор средств для приютов Ржевка, Ильинка, Келтсские ангелы. Количество участников ежегодно удваивается: в 2017 году бежало не более 50 человек, а в сегодняшнем забеге приняли участие более 250 человек: семьи с детьми, известные спортсмены, политики, общественные деятели и, конечно, наши четвероногие друзья - более 1 000 лап", - рассказали в пресс-службе.

В мероприятии мог поучаствовать любой желающий - как со своим питомцем, так и с собакой из приюта. Для удобства забеги были разделены на группы: детский, мужской и женский. Участники могли выбрать одну из двух дистанций с полосой препятствий: длиной в 1 км и 3 км. В завершение забега победителей наградили кубками, грамотами и подарками.

Организатором "Необыкновенного кросса" выступили Центр спорта Красногвардейского района при поддержке районной администрации. Собранные средства пойдут на поддержку и содержание приютов для бездомных животных Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

"Необыкновенный кросс" проводится дважды в год - осенью и весной, начиная с декабря 2017 года.