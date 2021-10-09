В Дагестане расчистят русло реки, из-за которой происходят подтопления в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 9 октября. Русло реки Черкес-озень, протекающей по территории Махачкалы, расчистят для предотвращения подтоплений, которые происходят в городе при выпадении большого количества осадков. Стоимость работ предварительно оценивается в 39,5 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио министра природных ресурсов и экологии Дагестана Марину Алиханову.

"Для решения постоянно возникающих угроз подтопления было обследовано русло реки Черкес-озень. В результате собран необходимый пакет обосновывающих документов для включения в план этого года мероприятия по разработке проекта "Расчистка и дноуглубление реки Черкес-озень для защиты жилых домов Ленинского района г. Махачкала" общей протяженностью 6,5 км", - привели в пресс-службе слова Алихановой.

По ее словам, предварительная стоимость работ по расчистке и дноуглублению русла реки составляет 39,5 млн рублей, работы будут профинансированы из федерального бюджета.

По данным Дагестанского Росгидрометцентра, ранее в республике за четыре дня выпало 170% месячной нормы осадков. В реках Черкес-озень и Тарнаирка наблюдалось повешение уровня воды, что привело к подтоплению нескольких улиц. При этом, как отметили в правительстве Дагестана, интенсивного строительства жилья по берегам реки Черкес-озень, привело к сужению ее русла и снизило ее пропускную способность. "В период повышения уровня воды в реке находились твердые коммунальные отходы, в том числе пластик и строительный мусор",- уточнили в пресс-службе правительства.

В пресс-службе также добавили, что для решения проблемы с подтоплениями в районе реки Тарнаирка необходимо решить проблему с расчисткой сточной канавы, проходящей по территории Кировского района Махачкалы. "Уровень воды в канаве увеличивается по причине сброса канализационных стоков всех близрасположенных жилых домов, а также ливневых вод. В условиях интенсивной застройки канава частично подвергается засыпке, а низкая высота мостовых переходов препятствует свободному пропуску канализационных и ливневых стоков", - отметила врио министра.