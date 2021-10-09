УФА, 9 октября. /ТАСС/. Филармония города Сибая, которую реконструировали после пожара, открылась в Башкирии. К зданию пристроен корпус, за счет чего увеличили размер зрительного зала, сообщила пресс-служба правительства республики в субботу.

Пожар в филармонии Сибая произошел в сентябре 2015 года, огонь уничтожил кровлю здания и повредил внутренние помещения.

"Примечательно, что открытие обновленного здания филармонии состоялось в канун Дня республики. Это был изначально сложный объект. Необходимо было сделать проект, который соответствовал бы всем требованиям. Современный зал требовал расширения, поэтому был пристроен еще один корпус, расширен зал до 500 мест. Добавлен еще один зал, чтобы дети могли там одновременно проводить свои постановки", - приводятся в сообщении слова премьер-министра республики Андрея Назарова.

По данным министерства культуры республики, реконструкция филармонии началась в феврале 2019 года. В перечень работ были включены строительство нового корпуса и модернизация существующего здания, реставрация фасада и благоустройство прилегающей территории. Стоимость реконструкции превысила 350 млн рублей.