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Убытки фитнеса и статистика по Петербургу.
Убытки фитнеса и статистика по Петербургу.
Убытки фитнеса и статистика по Петербургу.
Убытки фитнеса и статистика по Петербургу.
Убытки фитнеса и статистика по Петербургу.
Пандемия COVID-19

Убытки фитнеса и статистика по Петербургу. Главное о коронавирусе за 9 октября

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 746 718 случаев заражения, из них новых — 29 362. За сутки умерли 968 человек, за весь период — 215 453.
  • Новые 2 717 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в Санкт-Петербурге, это максимальное значение с 24 января.
  • Власти Ханты-Мансийского автономного округа приняли решение о введении с 11 октября обязательной вакцинации для ряда категорий граждан, в частности для медиков, коммунальщиков, работников образования, соцобслуживания, транспорта, МФЦ, вахтовиков, правоохранителей, пенсионеров старше 60 лет, чиновников и мигрантов. 
  • Национальное фитнес-сообщество прогнозирует убытки в пределах 50-200 млн рублей в месяц для представителей отрасли в тех российских регионах, где введены и анонсированы ограничительные меры в виде допуска посетителей по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию против коронавируса или отсутствие заболевания.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 674 065 случаев заражения, из них новых — 6 001 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 237,3 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Французская юстиция предъявила четырем лицам официальные обвинения в подготовке нападений на центры вакцинации от коронавируса.
Теги
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