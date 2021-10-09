Убытки фитнеса и статистика по Петербургу. Главное о коронавирусе за 9 октября

Россия
- Всего зафиксировано 7 746 718 случаев заражения, из них новых — 29 362. За сутки умерли 968 человек, за весь период — 215 453.
- Новые 2 717 случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в Санкт-Петербурге, это максимальное значение с 24 января.
- Власти Ханты-Мансийского автономного округа приняли решение о введении с 11 октября обязательной вакцинации для ряда категорий граждан, в частности для медиков, коммунальщиков, работников образования, соцобслуживания, транспорта, МФЦ, вахтовиков, правоохранителей, пенсионеров старше 60 лет, чиновников и мигрантов.
- Национальное фитнес-сообщество прогнозирует убытки в пределах 50-200 млн рублей в месяц для представителей отрасли в тех российских регионах, где введены и анонсированы ограничительные меры в виде допуска посетителей по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию против коронавируса или отсутствие заболевания.
Москва
- Всего зафиксировано 1 674 065 случаев заражения, из них новых — 6 001 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 237,3 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Французская юстиция предъявила четырем лицам официальные обвинения в подготовке нападений на центры вакцинации от коронавируса.