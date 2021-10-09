Детей с ОРВИ в КБР стали размещать в отдельном корпусе больницы

НАЛЬЧИК, 9 октября. /ТАСС/. Пациентов Республиканской детской клинической больницы Кабардино-Балкарии (КБР) с признаками острых респираторных вирусных заболеваний начали размещать в отдельном инфекционном корпусе в связи с ростом заболеваемости ОРВИ в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"Пациентов Республиканской детской клинической больницы (это единственная больница в регионе, которая принимает детей со всей республики - прим. ТАСС) с признаками острых вирусных заболеваний теперь размещают в отдельном инфекционном корпусе <…> Эти меры предприняты в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и сложной эпидемиологической ситуацией в республике", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава, в инфекционном корпусе функционируют отделение респираторно-вирусных заболеваний, педиатрические отделения раннего и старшего возраста, провизорное, пульмонологическое отделения и реанимация. В ведомстве добавили, что основные профильные отделения больницы работают в штатном режиме.

"Инфекционный корпус оснащен современным оборудованием, полностью обеспечен медикаментами и способен функционировать в автономном режиме. В здании работают бактерицидные рециркуляторы, которые обеззараживают воздух в помещениях в присутствии людей", - отметили в министерстве.