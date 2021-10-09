Пропавшего трехлетнего ребенка нашли живым в Ярославской области

ТАСС, 9 октября. Трехлетний мальчик, поиски которого в Ярославской области проводились днем в субботу, найден живым. Также установлено местонахождение женщины, предположительно причастной к его исчезновению. От этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Местонахождение ребенка и женщины, поиск которых был объявленных ранее, установлено. Ребенок жив, здоров. Их сейчас везут в следственное управление Следственного комитета", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы регионального управления СК РФ, по факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"). В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, в субботу полиция объявила поиски мальчика 2018 года рождения и женщины 2003 года рождения, предположительно причастной к его исчезновению. К розыску подключился региональный поисковый отряд "Ярспас", на его странице в социальных сетях указано, что 9 октября в поселке Семибратово Ростовского района неизвестная женщина увела мальчика.