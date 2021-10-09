Замглавы Минздрава высказался за обучение школьников правилам профилактики заболеваний

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Число детей, заболевающих новой коронавирусной инфекцией, достаточно большое, поэтому очень важно в школе уделять особое внимание обучению детей в том числе правилам профилактики различных заболевания. Об этом в субботу на Всероссийском форуме классных руководителей рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Мы живем в период пандемии <...>, дети тоже болеют коронавирусом, это данность. На сегодня количество детей достаточно большое, которые заболевают коронавирусом. И в этом смысле мы должны стремиться к тому, <...> чтобы помогать обеспечивать эту самую профилактическую среду. Не только в том, чтобы ребенок сидел ровно за партой, но и в том, чтобы, например, ребенок переносил в свою семью правильные формы поведения, в том числе связанные с привычками поведенческого иммунитета, например, такими как ношение маски в общественных местах, <...> отказ от потребления табака, потому что все это чрезвычайно важно", - сказал он на круглом столе "Школа: территория здоровья".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 746 718 случаев заражения, выздоровели 6 840 845 человек, умерли 215 453. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.