В Ростовской области расширили перечень граждан, подлежащих вакцинации от коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор расширил перечень категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса в Ростовской области. Соответствующее постановление в субботу опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Вакцинация от COVID-19. Как сделать прививку?

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Согласно тексту документа, вносятся изменения в постановление заместителя главного государственного санитарного врача по Ростовской области "Об обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан".

Перечень категорий граждан, подлежащих вакцинации, дополнен сотрудниками организаций, осуществляющих гостиничные и туристические услуги, курьерскую деятельность и доставку, работниками промышленных предприятий, а также волонтерами.

В июле Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию в Ростовской области для работников сферы услуг, госслужащих, студентов старше 18 лет и индивидуальных предпринимателей.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 143 236, выздоровели после заражения 123 040 человек, умерли 7 067. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05.

С 4 октября власти ввели новые ограничения, в частности, обязали работодателей перевести на дистанционную работу не менее 30% своих работников, а также приостановили проведение профилактических осмотров и диспансеризации для взрослых граждан.