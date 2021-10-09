Высадка 200 саженцев березы и ивы завершила акцию "Сохраним лес" в Мурманской области

ТАСС, 9 октября. Высадкой 200 саженцев ивы и березы в Мончегорске завершили региональный этап всероссийской акции "Сохраним лес" в Мурманской области в субботу. Всего за сезон в рамках акции в регионе высадили 340 тыс. деревьев, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Девятого октября в Мончегорске состоялась заключительная региональная высадка деревьев в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес". Работники и волонтеры Кольской горно-металлургической компании, представители Мончегорского лесничества, экологи-общественники, жители и сотрудники администрации Мончегорска, а также представители центрального оргкомитета Всероссийской акции "Сохраним лес" высадили 200 саженцев березы и ивы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего в Мурманской области за сезон в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" добровольцы высадили более 340 тыс. деревьев. Организатором акции в регионе выступает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области при поддержке компании "Норникель". "Мурманская область - глубоко промышленный регион, и как раз очень важно помогать восстанавливаться нашей хрупкой природе", - отметила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова, добавив, что регион заинтересован в том, чтобы промышленность, развиваясь, на территории применяла лучшие доступные технологии в сфере экологии и защиты природы.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит в рамках национального проекта "Экология", начиная с 2019 года. За два года ее участники высадили более 82 млн деревьев. Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти".