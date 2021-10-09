Российский парусный фрегат отправляется из Пирея в экспедицию по греческим островам

АФИНЫ, 9 октября. /ТАСС/. Российский парусный фрегат "Штандарт", вставший на якоре в порту Пирей, отправляется в субботу в комплексную международную историко-просветительскую экспедицию "Пламя Чесмы" по греческим островам. Об этом сообщили участники экспедиции журналистам во время презентации на борту корабля.

Представители организаторов экспедиции - Русского географического общества (РГО) и кинокомпании "Скайфёст" - отметили, что в ходе научного похода на корабле - реплике, построенной по чертежам и корабельным традициям XVIII века, впервые будут исследованы артефакты, относящиеся к малоизвестному факту истории - Архипелагской губернии Российской империи, которая существовала на 31 острове в Эгейском море во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов.

Запланированы исследовательские работы на островах присутствия русских моряков, а также погружения и подводные съемки в местах стоянок и гибели русских кораблей. На острове Парос, бывшей столице губернии, будут установлены два памятных знака. Экспедиция проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Выступая на корабле, руководитель группы культурного и гуманитарного сотрудничества посольства РФ в Греции Федор Калайдов приветствовал участников экспедиции "Пламя Чесмы". "Экспедиция включена в официальную программу Года истории Россия - Греция, который проходит в 2021 году под патронатом президента РФ и премьер-министра Греции", - сказал дипломат.

"Проект весьма важен, он включает в себя посещение ряда островов Эгейского моря, именно тех островов, на которых 250 лет назад состоялась первая Архипелагская экспедиция русского императорского флота, - сказал Калайдов. - Проект предусматривает съемку документального фильма, посвященного славным событиям истории. Очень важно, что проект имеет образовательную составляющую, просветительскую. На борту судна "Штандарт" находятся и школьники, которые учатся мореходному делу".

Глава экспедиции, руководитель Костромского областного отделения Русского географического общества Роман Рябинцев выразил радость в связи с тем, что экспедиция наконец стартует из порта Пирей. "Два года мы плотно занимались данным проектом, но ковидная ситуация мешала нам прибыть сюда. Но Господь видит, что это правильное дело, и мы оказались здесь", - сказал Рябинцев, поблагодарив посольство РФ в Греции за оказанное содействие по всем возникавшим вопросам.

Документальная лента в жанре приключения

Научный руководитель экспедиции, директор кинокомпании "Скайфёст" Алексей Никулин сообщил, что в ходе экспедиции будет снят документальный фильм. "Я занимаюсь уже более 12 лет исследованием Архипелагской губернии, которая существовала на Кикладском архипелаге в конце XVIII века, - сказал Никулин. - По моему глубокому убеждению, эти события самым радикальным образом отразились на судьбе и Греции, и России".

Директор кинокомпании отметил, что, "как правило, такие истории, которым 250 лет и более, не очень кинематографичны, нечего показывать в кадре". "Но дело в том, что очень многие артефакты остались и являются свидетельствами той эпохи, - пояснил Никулин. - Я имею в виду русские иконы, рисунки русских моряков в церковных книгах, затонувшие корабли, якоря и пушки - все это существует до сих пор и на Кикладском архипелаге, на островах Парос и Лемнос. Поэтому мы хотим сделать двухсерийный большой документальный фильм, который будет снят в жанре приключения".

Капитан корабля Владимир Мартусь считает символичным тот факт, что экспедиция проводится на точной копии фрегата Петра Первого 1703 года. "Надо сказать, что те корабли, про которые мы будем рассказывать в фильме, ничем не отличались именно от этого корабля, на палубе которого мы сейчас стоим, - сказал Мартусь. - Этот корабль был построен руками волонтеров из любви к таким интересным, необычным вещам. Мы строили этот корабль шесть лет, и он уже 22 года с лишним отдает эту позитивную энергию, эту любовь человеческую тем, кто ходит на борту. А корабль, все участники экспедиции будут отдавать эту любовь, позитивную энергию всем островам и всем жителям Греции, с которыми мы встретимся в течение следующих двух недель".

Капитан пригласил жителей греческих островов, на которых побывает экспедиция, посетить "Штандарт" как морской музей или присоединиться к его плаванию в качестве матроса-практиканта. "Мы всегда открыты для людей, кто хочет испытать романтику моря на палубе этого корабля", - сказал Мартусь.

Для посетителей на борту судна также организована выставка работ фотоконкурса Русского географического общества "Народы России".

Директор кинокомпании "Скайфёст" сообщил ТАСС, что корабль возьмет в субботу курс на остров Парос. "Мы сегодня выходим в море. Наша цель - остров Парос, там была столица этой русской губернии, так называемой Архипелагской губернии. И финальной точкой у нас будет остров Лемнос, это недалеко от Дарданелл. 23-го мы возвращаемся в [афинский порт] Лаврион, и летим в Москву", - пояснил Никулин.

Экспедиция русского императорского флота

Первой Архипелагской экспедицией называются поход и стратегические действия русского Балтийского флота в Средиземном море, главным образом в районе греческого архипелага в Эгейском море в 1769-1774 годах во время русско-турецкой войны. Русский флот впервые принял участие в боевых действиях вдали от своих берегов, за многие тысячи километров пути от основного источника пополнения ресурсов. Крупная русская эскадра смогла в значительной степени автономно просуществовать пять лет во враждебных водах с ограниченными возможностями пополнения и ремонта судов. Однако первоначальные цели экспедиции - создание независимых христианских государств на Балканском полуострове и прорыв флота к Константинополю достигнуты не были.

Тем не менее Архипелагская экспедиция имела важное значение в ходе русско-турецкой войны. В знаменитом Чесменском сражении 1770 года русский флот одержал крупнейшую победу в своей истории. 7 июля - день победы России в сражении - является одним из дней воинской славы России.