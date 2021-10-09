Очаг коронавируса выявили в центре социального обслуживания в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 октября. /ТАСС/. Очаг коронавируса выявлен управлением Роспотребнадзора по Новгородской области в Крестецком комплексном центре социального обслуживания населения. Случаи ковида зарегистрированы среди проживающих в центре. В учреждении введен карантин, сообщил в субботу региональный оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области введен карантин в ОБУСО "Крестецкий комплексный центр социального обслуживания населения" в связи с зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 среди проживающих. Симптомы ОРВИ проявились у троих постояльцев учреждения, в связи с чем проведено тестирование на коронавирусную инфекцию всех 25 получателей услуг, проживающих в учреждении. По результатам исследования выявлено 19 положительных тестов", - говорится в сообщении.

По результатам обследования шесть человек госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное, уточняет оперштаб. В учреждении обеспечен постоянный медицинский контроль за постояльцами и персоналом, имеется необходимый запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств. На время карантина приостановлен прием новых получателей услуг и посещение проживающих. Ситуация находится на контроле Министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области и регионального министерства здравоохранения.

5 октября очаг коронавируса был выявлен в Старорусском районе Новгородской области. Медики диагностировали ковид в ОАУСО "Старорусский дом-интернат для престарелых и инвалидов "Приильменье" у сотрудников учреждения. Дом-интернат в Старорусском районе закрыт на карантин до 17 октября.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Новгородской области коронавирус выявлен у 45 677 человек, суточный прирост составил 173 человека, выздоровели 42 298 пациентов, умер 461 человек.