В Ереване открылась фотовыставка "Лица Великой Победы"

ЕРЕВАН, 9 октября. /ТАСС/. Фотовыставка "Лица Великой Победы", посвященная ветеранам Великой Отечественной войны и работникам тыла, открылась в столице Армении.

"Открывшаяся в Ереване фотовыставка "Лица Великой Победы" позволяет не просто отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, но и сохранить историческую память, передать новым поколениям правду о тех событиях", - сказал на церемонии открытия посол России в Армении Сергей Копыркин.

Фотовыставка посвящена 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны и приурочена к исторической памятной дате - сокрушительной победе советской армии над немецко-фашистскими войсками в битве за Кавказ в 1943 году, которая отмечается 9 октября.

"Дорогие ветераны, безгранично рад, что вы здесь, что вместе с нами отмечаете нашу общую Победу. Вы победили во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. Мы, все поколения, всегда гордились и гордимся вами, вашей победой", - сказал присутствующий на открытии выставки министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян.

Выставка, которая продлится неделю, организована представительством Россотрудничества в Армении (Русский дом в Ереване). На ней представлены портреты 110 ветеранов войны, сделанные фотографом Татев Мнацаканян, которая делала снимки своих героев более чем в 50 городах и селах Армении.