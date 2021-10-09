Египет начнет в октябре вакцинацию подростков от коронавируса

КАИР, 9 октября. /ТАСС/. Египет начнет до конца месяца вакцинацию от нового коронавируса подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Об этом сообщили в субботу ТАСС в Минздраве страны.

"Проводимые министерством исследования в области безопасности и эффективности вакцин близятся в завершению, и вакцинация этой возрастной группы начнется в октябре этого года", - рассказал представитель ведомства.

Прививки планируют делать препаратом компании Pfizer, который одобрен для вакцинации подростков и беременных. В Египте женщинам в положении прививку от коронавируса пока делать не планируют.

В стране на следующей неделе ожидается поступление очередной партии этой вакцины. Всего, по данным Минздрава, на данный момент привились от коронавируса 14 млн человек из 100 млн населения, в том числе 7 млн человек получили обе дозы препарата.