В США заявили, что нефтепровод у берегов Калифорнии мог быть поврежден еще в прошлом году

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Нефтепровод у побережья штата Калифорния, из которого в акваторию попало до 545 тыс. литров топлива, мог быть поврежден еще в прошлом году. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times со ссылкой на Береговую охрану США.

По данным ее представителей, последний раз нефтепровод компании Amplify Energy подвергался регулярной проверке в октябре прошлого года. Тогда специалисты никаких повреждений в его структуре не обнаружили. С тех пор состояние трубопровода не проверялось. Таким образом, расследование причин инцидента затронет период продолжительностью около года.

Как отмечают представители Береговой охраны, повреждение нефтепровода якорем одного из проходивших в районе его пролегания судов считается одной из наиболее вероятных причин разлива нефти. В пользу этой версии говорит и то, что нефтепровод в данный момент находится примерно в 30 м от своего начального положения. Специалисты не исключают, что первичные повреждения могли впоследствии усугубиться в том числе из-за прохода других кораблей или на фоне неких природных явлений.

В начале октября у побережья округа Ориндж была зафиксирована крупная утечка нефти, вызванная, как сообщил телеканал CNN, аварией на нефтепроводе компании Amplify Energy. По словам представителя округа Кэтрин Фоули, утечка привела к гибели многих птиц и морских обитателей. Национальный совет по безопасности на транспорте США направил своих специалистов для расследования произошедшего. В целях предосторожности местные власти отменили проведение ряда запланированных там массовых мероприятий, а жителям прибрежных районов рекомендовали избегать зоны экологического бедствия.

4 октября губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении режима чрезвычайного положения в округе Ориндж в связи с разливом нефти. Губернатор сообщил, что в штате принимаются меры для устранения бюрократических формальностей и мобилизации всех имеющихся ресурсов на защиту общественного здоровья и окружающей среды.