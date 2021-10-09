СМИ: в ходе протестов против ковид-сертификатов в Риме задержали трех человек

РИМ, 9 октября. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Как минимум три человека были задержаны во время акции протеста против ковид-сертификатов в Риме, один полицейский и двое демонстрантов получили травмы. Об этом в субботу сообщило агентство ANSA .

Вооруженная щитами и дубинками полиция оттеснила участников акции протеста от парламентского дворца Монтечиторио. Некоторые манифестанты забросали силовиков петардами и дымовыми шашками, выкрикивали лозунги против ковид-сертификатов и "санитарной диктатуры" и скандировали "Свободу!", передает корреспондент ТАСС.

В субботу протестующие ворвались в штаб-квартиру Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL) и устроили там погром. Ранее руководство крупнейшего и старейшего профсоюза страны согласилось с решением правительства о введении "грин-пасса". В связи с произошедшим поддержку генеральному секретарю CGIL Маурицио Ландини выразили президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Марио Драги. Как сообщила пресс-служба правительственного дворца Киджи, Драги "осудил насилие, произошедшее сегодня в различных городах Италии". "Право на демонстрацию своих идей никогда не должно перерастать в акты агрессии и запугивания. Правительство продолжает выполнять свои обязательства по завершению кампании вакцинации против COVID-19", - отмечается в заявлении.

Ранее стычки произошли на одной из центральных площадей Рима - Народной площади. Позднее полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы неподалеку от дворца Киджи. Движение транспорта в центре города было затруднено.

Как сообщала газета La Repubblica, всего на акцию протеста в центре Рима собралось около 10 тыс. человек. В протесте принимают участие в том числе сторонники ультраправой партии "Новая сила" (Forza nuova). В связи с расширением применения ковид-сертификатов в Италии нарастают протесты. В субботу манифестации прошли и в других итальянских городах, включая Милан. Там, согласно информации агентства ANSA, на улицы вышло порядка 5 тыс. человек, в ходе манифестации были задержаны четверо.

Новая манифестация связана с тем, что с 15 октября по решению правительства сертификат должны иметь работники частного и государственного секторов. С 6 августа всем жителям Италии в возрасте от 12 лет необходимо предъявлять ковид-сертификат при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также закрытых помещений ресторанов. С 1 сентября документ необходимо предъявлять для поездок в транспорте дальнего следования.