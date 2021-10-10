Ученый в США выдвинул новую версию происхождения коронавируса

ТАСС, 9 октября. Коронавирус изначально мог эволюционировать в теле заболевшего в 2012 году китайского шахтера, считает исполнительный директор американской компании Bioscience Resource Project Джонатан Латэм. Об этом в субботу сообщила газета The Daily Telegraph .

Как пишет газета, он также отметил, что вирус может совершать "скачки" в развитии и многократно видоизменяться, длительное время находясь в теле человека.

"Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию [вируса] Sars-Cov-2. Десятки лет [развития] уместились примерно в шесть месяцев. По нашей теории, аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, а утечка вируса [из лаборатории в городе Ухань] произошла из медицинского образца, полученного от инфицированных в ходе вспышки шахтеров", - приводит газета слова Латэма.

В 2012 году шесть горняков спустились в недействующую медную шахту в уезде Моцзян (провинция Юньнань, около 1 500 км от Уханя) для ее очистки от фекалий летучих мышей. После этого все они тяжело заболели и у них наблюдались симптомы, схожие с COVID-19 - жар, кашель, поражение легких. Трое из шести шахтеров умерли.

Позже ученые из Уханьского института вирусологии также посетили эту шахту и собрали образцы мышей для изучения возбудителей заболеваний, которые они могли переносить. В общей сложности с 2012 по 2015 годы в этой шахте и ее окрестностях были обнаружены около 300 коронавирусов. Среди них был и образец, получивший название RaTG13, геномная последовательность которого на 96,2% схожа с SARS-CoV-2, что делает его наиболее близким предком возбудителя COVID-19. RaTG13 и SARS-CoV-2 очень похожи друг на друга по устройству, однако первый не может эффективно проникать в клетки людей.