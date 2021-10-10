Times: полиция Лондона опросила женщину, обвиняющую принца Эндрю в изнасиловании

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники Скотленд-Ярда провели беседу с женщиной, обвиняющей британского принца Эндрю в сексуальном насилии. Об этом сообщила в субботу вечером газета The Times , уточнив, что речь, по всей вероятности, идет об американке Вирджинии Джуфре (Робертс), которая ранее подала против него иск в США.

Издание указывает, что с конца 2014 года, когда Джуфре впервые публично заявила о том, что ее принудили к сексуальной связи с принцем, лондонская полиция по меньшей мере дважды ее опрашивала, однако так и не начала расследование в отношении принца. Ранее Скотленд-Ярд объяснял это тем, что обвинения против герцога Йоркского должны рассматривать американские власти. В связи с начавшимся судебным разбирательством в США глава столичной полиции Крессида Дик в августе заявила, что "никто не может стоять над законом", и пообещала, что британские правоохранители вновь пристально изучат озвученные против принца обвинения.

Джуфре утверждает, что стала жертвой американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, который якобы свел ее с сыном королевы Елизаветы II. По словам женщины, принц трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли в 2001 году, когда ей было всего 17 лет. Один из этих эпизодов якобы имел место в Лондоне, куда Эпштейн привез ее на личном самолете.

Джуфре требует от 61-летнего принца компенсации за полученный физический и моральный ущерб. Поданный ей иск против принца в настоящий момент находится на предварительном этапе рассмотрения в суде Южного округа в Нью-Йорке. В 2009 году Джуфре подавала иск против Эпштейна, обвиняя его в сексуальной эксплуатации, однако спор сторон был вскоре улажен во внесудебном порядке. Сумма, которую тогда получила Джуфре, и условия, на которых она отказалась от своих претензий к бизнесмену, не разглашаются.

Сам герцог Йоркский неоднократно отрицал утверждения о сексуальной связи с 17-летней девушкой. По словам принца, он никогда не встречался с Джуфре, а фотография, на которой они запечатлены вместе в компании любовницы Эпштейна Гилейн Максвелл, является подделкой. При этом в ноябре 2019 года сын королевы был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей на фоне заявлений Джуфре о том, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом Эпштейн и Максвелл.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк в июле 2019 года. Ему предъявили обвинения в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах бизнесмен организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.