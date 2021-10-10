Переменная облачность ожидается в Москве 10 октября

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Переменная облачность без осадков и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 11-13 градусов тепла. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до минус двух градусов. Осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 761 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от девяти до 14 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус четыре градуса.