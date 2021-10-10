Папа Франциск к 30-летию апостольской администратуры Москвы призвал к единству христиан

ВАТИКАН, 10 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск напомнил в связи с 30-летием учреждения апостольской администратуры для католиков латинского обряда в России о важности единства христиан. Соответствующее послание понтифика было обнародовано в воскресенье службой печати Святого престола.

"В контексте восточной христианской традиции важно продолжать путь вместе с братьями и сестрами, не уставая просить о помощи Господа в более глубоком познании друг друга, шаг за шагом к достижению полного единства", - говорится в послании Франциска.

Он отмечает, что учреждение апостольской администратуры "не означает лишь юридический акт и формальность". "Это больше момент для того, чтобы отдать дань памяти с благодарностью за благо Господа и всех братьев и сестер, которые поддерживали вас на вашем пути", - добавил понтифик.

Впервые Апостольская администратура Москвы как структура Римско-католической церкви была установлена в 1926 году в СССР. В советские времена представители католической церкви подвергались гонениям, как и Русская православная церковь, что стало несколько лет назад предметом совместной с Ватиканом выставки РПЦ в Риме. В 1991 году лишь формально существовавшая структура была упразднена в связи с созданием апостольской администратуры для католиков латинского обряда в России с центром в Москве.

Накануне круглой даты в Ватикане побывал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, который встречался с Папой Римским Франциском. В интервью газете Corriere della Sera он сообщил, что готовится встреча патриарха Московского и всея Руси с Папой Римским, однако не обозначил даты. При этом он отметил, что поездка предстоятеля Римско-католической церкви в Россию не стоит в повестке отношений двух христианских церквей, которые охарактеризовал как "развивающиеся очень позитивно".