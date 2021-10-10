Собянин заявил, что московские школы придерживаются современных трендов обучения

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Московские школы придерживаются современных мировых трендов образования и стараются давать ученикам не только классические знания, но и уроки жизни. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Такой тренд - учить в школе не только абстрактным знаниям, но и жизни - это современный мировой тренд. Мы стараемся такие знания давать", - сказал он.

Собянин также отметил, что всегда существовала проблема оторванности классического школьного образования от реальной жизни, когда полученные знания ученики не могут применять в реальной жизни. "Конечно, мы должны подготовить наших выпускников к ЕГЭ, чтобы они сдали экзамены качественно и поступили в лучшие вузы нашей страны, конкурируя с ребятами со всей страны", - уточнил мэр.