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Собянин: около 60 тыс. человек постоянно нуждаются в паллиативной помощи в Москве

Как сообщил мэр города, в столице идет работа по созданию мощного стационарного звена для оказания такого вида медицинских услуг

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Около 60 тыс. человек в Москве нуждаются в постоянной паллиативной помощи, поэтому в столице создают мощное стационарное звено для оказания такой помощи. Об этом в воскресенье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве около 60 тыс. человек постоянно нуждаются в паллиативной помощи. Это люди, которые находятся в тяжелом состоянии. Им нужна психологическая и медицинская помощь, обезболивающие, многим из них нужен просто сестринский уход. Поэтому, помимо амбулаторной помощи, мы еще реконструируем целый ряд зданий, чтобы создать мощное стационарное звено. Причем на хорошем уровне, с привлечением общественных организаций, благотворительных фондов", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

В пятницу мэр осмотрел ход капитального ремонта филиала столичного многопрофильного центра паллиативной помощи, где планируется открытие дома сестринского ухода "Люблино". Первых пациентов здесь примут в декабре 2021 года. Для оснащения дома сестринского ухода будет закуплено свыше 5 тыс. единиц современной медицинской техники на общую сумму более 170 млн рублей: современные аппараты УЗИ, ЭКГ и передвижной рентген-аппарат, позволяющие проводить необходимую диагностику в отделении или у койки пациента.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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