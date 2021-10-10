Кольский пруд на территории будущего парка "Яуза" в Москве благоустроят до конца года

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Благоустройство Кольского пруда на территории будущего парка "Яуза" планируется завершить до конца года. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства (КГХ).

"В настоящее время завершаются работы по созданию нового берегоукрепления из монолитной конструкции, ее покроют гидроизоляционным составом. Со стороны Тенистого проезда берег сделают откосным: это способствует накоплению атмосферных осадков и удобно для выхода водоплавающих птиц. Кроме того, сформируют новую форму дна и сделают надежный водоупорный слой, при этом сохранят обнаруженные выходы в пруд грунтовых вод", - сообщили в пресс-службе.

Ранее специалисты КГХ очистили водоем площадью 0,55 га от иловых отложений и демонтировали старые железобетонные плиты берегоукрепления. "В водоеме устроят четыре зоны биоплато. В них высадят рогоз узколистный, камыш укореняющийся, тростник обыкновенный, кубышку желтую, сусак зонтичный и кувшинки. Эти водные растения препятствуют размножению водорослей, вызывающих цветение воды, и служат укрытием для рыб и водоплавающих птиц", - уточнили в КГХ.

"До конца года на территории будущего парка "Яуза" планируется благоустроить еще два пруда - Первый и Второй Лазоревые. Перечень водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируется ежегодно с учетом мнения горожан", - добавили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Первое упоминание о пруде относится к XVIII веку. На его берегах располагалось село Медведково. Современное имя пруд получил в конце 1990-х годов - по названию расположенной рядом Кольской улицы.