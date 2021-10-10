Московские парки подготовили различные мероприятия для горожан на предстоящую неделю

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Выставки, экскурсии и кинопоказы пройдут в московских парках с 12 по 17 октября в дистанционном и офлайн форматах. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Послушать IT-лекцию, посмотреть фильм о легендарном флотоводце и отправиться в прошлое деревень и дворянских усадеб приглашают городские парки. Новые занятия проведут с 12 по 17 октября в онлайн и офлайн форматах. Для участия в некоторых из них понадобится предварительно зарегистрироваться и приобрести билеты", - говорится в сообщении.

Так, с 12 октября в Гончаровском парке под открытым небом заработает фотовыставка Банка России, на которой будут представлены снимки редких и исчезающих животных. В этот же день в 19:00 в Парке Горького пройдет лекция, посвященная последним научным исследованиями в области анализа информационных сетей.

Также 14 октября в 18:30 в парке Северное Тушино в демонстрационном зале подводной лодки Б-396 "Новосибирский комсомолец" покажут первую часть исторического художественного фильма "Адмирал Ушаков" (1953). Вторую часть картины можно будет посмотреть там же 21 октября.

Кроме этого, парк Фили на своем YouTube-канале 15 октября в 12:00 опубликует очередной выпуск рубрики "Москва - путешествие в прошлое". В этот раз зрители познакомятся с историей деревень Терехово и Мневники, в том числе узнают, чем занимались местные жители и как менялся их быт на протяжении нескольких веков.