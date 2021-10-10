В Минпросвещения считают незаконными онлайн-трансляции из классов для родителей

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Онлайн-трансляции из школьных классов на приложения, с помощью которых родители обучающихся могут посмотреть, чем их ребенок занимается в данный момент времени, являются незаконными. Об этом в воскресенье заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев в ходе Первого всероссийского форума классных руководителей.

"Да, незаконно, и, на мой взгляд, вредно. Все очень просто: ребенок тоже человек, он имеет право на личное пространство. Невозможно его душить родительской опекой", - заявил Бугаев, отвечая на вопрос ведущего, являются ли такие трансляции законными.

Форум проходит в Москве 9-10 октября. В очном формате в нем принимают участие 1 тыс. человек из разных регионов России, в онлайн-формате присоединились более 20 тыс. человек.