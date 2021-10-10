В Дагестане до конца года создадут карту загрязняющих стоков в Каспийское море

МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Специалисты "Каспийского природоохранного центра" в Дагестане обследуют побережье Каспийского моря на территории республики для создания карты загрязняющих стоков, проект планируется завершить в декабре этого года, рассказал ТАСС замдиректора "Каспийского природоохранного центра" Расул Хайбуллаев.

Проект "Карта стоков - чистый Каспий" в этом году стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. Сумма гранта составляет 486,8 тыс. рублей, общая стоимость проекта - 865,8 тыс. рублей.

"Проект "Карта стоков" предполагает исследование побережья Каспийского моря - на территории Дагестана протяженность береговой линии составляет 530 км. Внутри "Каспийского природоохранного центра" мы организовали мобильную бригаду "Береговой патруль", укомплектованную двумя машинами повышенной проходимости. С использованием технических средств, в том числе разных категорий дронов, мы обследуем побережье на предмет незаконных стоков и сливов с море. В основном, это канализационные и промышленные стоки", - рассказал Хайбуллаев.

По его словам, специалисты-эксперты природоохранного центра также проводят забор и исследования проб воды, ведут фото- и видеофиксацию мест обнаруженных стоков. "В дальнейшем хотим подготовить карту, которую мы сможем представить во все органы, которые должны заниматься природоохранной деятельностью. Сначала это будет карта на бумажном носителе, в перспективе планируем сделать также ее интерактивный вариант", - пояснил собеседник агентства.

Проект реализуется силами двух постоянных сотрудников "Берегового патруля", к работе также привлекаются волонтеры. Проект, стартовавший летом этого года, планируется завершить к декабрю.

По данным "Каспийского природоохранного центра", ежегодно в море сбрасывается более 1,5 млрд кубических метров неочищенных сточных вод, из них около 100 млн кубических метров составляют канализационные стоки. Как ранее сообщали в правительстве Дагестана, сети водоснабжения и водоотведения в республике имеют износ до 70-80%, что не позволяет проводить достаточную очистку канализационных стоков. По данным властей региона, уровень загрязнения морской воды в прибрежной зоне Каспия превышает гигиенические нормативы.