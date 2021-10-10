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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения ковида в РФ вырос до 1,11

Индикатор превысил единицу во всех 10 регионах с наибольшим количеством заразившихся

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье продолжил рост и увеличился до 1,11. В Москве показатель вырос до 1,28, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Индикатор превысил единицу во всех 10 регионах с наибольшим количеством заразившихся. В Подмосковье, где впервые с конца июля выявили более 2 000 заболевших за сутки, он составил 1,01, в Ростовской области - 1,02, в Свердловской - 1,03, в Воронежской - 1,04, в Красноярском крае и Иркутской области - 1,05, в Нижегородской и Самарской областях - 1,06.

В Санкт-Петербурге коэффициент достиг 1,2 - максимума с прошлого воскресенья.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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