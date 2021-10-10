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Жесткая посадка L-410 в Татарстане

МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с падением самолета в Татарстане

Легкомоторный самолет L-410 упал в Мензелинском районе

БАКУ, 10 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Азербайджана в воскресенье выразило соболезнования в связи с падением в Татарстане самолета L-410, в результате которого погибли 16 человек.

"Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования всему народу Российской Федерации, семьям и родным погибших в результате падения самолета с парашютистами в Республике Татарстан", - говорится в сообщении на странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

Утром 10 октября легкомоторный самолет L-410 упал в Мензелинском районе Татарстана. На борту, по последней информации, находились 22 человека. Шестеро были спасены, 16 человек погибли.

Теги
АзербайджанРоссияТатарстанЖесткая посадка L-410 в Татарстане
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