МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с падением самолета в Татарстане

БАКУ, 10 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Азербайджана в воскресенье выразило соболезнования в связи с падением в Татарстане самолета L-410, в результате которого погибли 16 человек.

"Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования всему народу Российской Федерации, семьям и родным погибших в результате падения самолета с парашютистами в Республике Татарстан", - говорится в сообщении на странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

Утром 10 октября легкомоторный самолет L-410 упал в Мензелинском районе Татарстана. На борту, по последней информации, находились 22 человека. Шестеро были спасены, 16 человек погибли.