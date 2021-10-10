В ВОЗ считают, что человечество прошло почти 60% пути в борьбе с COVID-19

ЖЕНЕВА, 10 октября. /ТАСС/. Человечество скоро пройдет 60% пути в борьбе с COVID-19, однако впереди еще могут встретиться неожиданные преграды, поэтому прогнозировать сроки завершения пандемии преждевременно. Об этом заявила в опубликованном в воскресенье интервью швейцарской газете SonntagsBlick главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Отвечая на вопрос, где находится сейчас человечество, "если сравнивать пандемию с марафоном", она сказала: "Надеюсь, что мы скоро преодолеем 60% маршрута. Однако не исключено, что нам придется взбираться еще на одну неожиданную гору". "Было бы преждевременно говорить о том, что мы скоро пересечем [финишную черту], это не так", - отметила Сваминатан. Она пояснила, что "впереди слишком много неизвестных", и среди них - неожиданное появление новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

Главный научный сотрудник обратила в этой связи внимание на значительный разрыв в охвате населения вакцинацией от COVID-19 в разных странах и регионах мира. В частности, в некоторых государствах прививки сделали 70-80% населения, а в Африке уровень вакцинации не дотягивает до 4%. "Чем дольше мы будем мириться с этой ситуацией, тем выше риск появления новых вариантов [коронавируса]", - резюмировала она.