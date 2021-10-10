Президент Татарстана прибыл в больницу к пострадавшим при крушении самолета

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в больницу скорой медицинской помощи в Набережных Челнах, куда привезли раненых после крушения самолета L-410 в Мензелинском районе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы региона.

"Президент республики Татарстан прибыл в БСМП Набережных Челнов", - сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Ранее в Минздраве России сообщили, что состояние выживших оценивается как тяжелое. Двое из них находятся в Мензелинской центральной районной больнице, еще четырех эвакуировали в Набережные Челны. В экстренных службах заявили, что пострадавших планируют отправить на лечение в Москву.

Самолет L-410 с парашютистами потерпел крушение в воскресенье в городе Мензелинске в Татарстане. По уточненным данным, на борту находились 22 человека, 16 из них погибли.