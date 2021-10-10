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Жесткая посадка L-410 в Татарстане

Президент Татарстана прибыл в больницу к пострадавшим при крушении самолета

В больнице в Набережных Челнах находятся четверо из шести пострадавших

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в больницу скорой медицинской помощи в Набережных Челнах, куда привезли раненых после крушения самолета L-410 в Мензелинском районе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы региона.

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"Президент республики Татарстан прибыл в БСМП Набережных Челнов", - сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

Ранее в Минздраве России сообщили, что состояние выживших оценивается как тяжелое. Двое из них находятся в Мензелинской центральной районной больнице, еще четырех эвакуировали в Набережные Челны. В экстренных службах заявили, что пострадавших планируют отправить на лечение в Москву.

Самолет L-410 с парашютистами потерпел крушение в воскресенье в городе Мензелинске в Татарстане. По уточненным данным, на борту находились 22 человека, 16 из них погибли.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстанЖесткая посадка L-410 в Татарстане
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