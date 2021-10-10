В Севастополе зафиксировали рекордный прирост заразившихся коронавирусом за сутки

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. За сутки в Севастополе выявили 239 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии, сообщается в воскресенье на сайте правительства города.

Ранее максимальный показатель с начала пандемии в Севастополе был зафиксирован 17 августа, когда выявили 231 случай за сутки.

"По состоянию на 10 октября в Севастополе зарегистрированы 239 новых случаев заболевания COVID-19. 125 человек выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 46 до 86 лет", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 32 682 человека. "В настоящий момент выздоровели 29 075 человек, 1 159 умерли. Под наблюдением находятся 1 075 человек - это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что в городе развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях, работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров "Муссон", "Апельсин" и "SeaMall". "Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя. Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 10 октября поступило 199 тыс. доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме", - сообщается на сайте.