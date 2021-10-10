Ведерников сообщил, что койки в моногоспиталях Псковской области загружены почти на 90%

ПСКОВ, 10 октября. /ТАСС/. Моногоспитали Псковской области загружены почти на 90%, в реанимации находятся 40 человек, сообщил в воскресенье губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

"В Псковской области загрузка коечного фонда - почти 90%. В реанимации находится 40 человек. Берегите себя и соблюдайте все меры предосторожности", - написал губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

Как отмечал глава региона в пятницу, 8 октября, суточный рост заразившихся коронавирусом в регионе увеличился более чем в два раза - до свыше 200 человек, "нагрузка на систему здравоохранения стремительно увеличивается и становится предельной". На тот момент доля свободного коечного фонда составляла менее 20%.

На 10 октября в регионе выявлено 52 230 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 225 человек. Выздоровели 44 965 человек, умерли 828 человек.