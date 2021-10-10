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В Сочи обновили мировой рекорд массового бейс-прыжка

Прыжок с подвесного пешеходного моста в Скайпарке одновременно совершили 28 человек

КРАСНОДАР, 10 октября. /ТАСС/. Парашютисты обновили мировой рекорд массового бейс-прыжка, одновременно прыгнув группой из 28 человек с подвесного пешеходного моста в Скайпарке Сочи, сообщается в воскресенье на странице парка в Instagram.

"С самого длинного в России подвесного пешеходного моста одновременно прыгнули 28 парашютистов. Таким образом, обновлен мировой рекорд, поставленный в 2019 году. Это было страшно красиво", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фестиваль бейсджампинга проводится в восьмой раз.

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РоссияКраснодарский край
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