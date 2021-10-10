Воронежские власти сократят работу кафе и переведут образовательные учреждения на дистант

ТАСС, 10 октября. Власти Воронежской области с 12 октября усилят некоторые ограничения для борьбы с коронавирусом, в том числе сократят режим работы для заведений общепита до 21:00, переведут на дистанционный режим работы образовательные организации, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"На дистанционный режим работы переводятся все организации вне зависимости от права собственности, которые занимаются образовательными программами и программами спортподготовки. В рамках учебного плана они сохраняют возможность индивидуальной очной работы. Весь общепит региона переводится на режим работы до 21:00", - говорится в сообщении.

С 12 октября в школах Воронежа вводят дистанционное обучение для всех классов. Также власти региона рекомендуют работодателям перевести на дистанционный режим работы или отправить в оплачиваемый отпуск сотрудников, дети которых обучаются в начальной школе.

"Высшей школе и профессиональным образовательным организациям рекомендовано с 12 октября проводить в онлайн-формате лекции, практические и лабораторные работы", - добавили в пресс-службе.

В Воронежской области с начала пандемии зафиксировано 139 323 случая ковида, в том числе 630 - за последние сутки. Из числа заразившихся выздоровели 114 195 человек, 6 117 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан, закрыты концертные площадки, вещевые рынки, запрещено посещение зрителями спортивных мероприятий, с 11 октября вводится система пропуска по QR-кодам в ряд учреждений, самоизоляция для людей старше 65 лет.