В Иркутской области восстановили электроснабжение четырех поселений в Тайшетском районе

ТАСС, 10 октября. Аварийные службы устранили в Тайшетском районе Иркутской области повреждение на электросетях, из-за которого в воскресенье утром без электричества остались четыре поселка с населением около 2,7 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"В 16:00 (11:00 мск) 10.10.2021 года электроснабжение в населенных пунктах Тайшетского района восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Аварийное отключение электричества произошло в 06:40 (01:40 мск), без электроэнергии остались поселки Тамтачет, Горевой, Шелаево и Пойма. Аварийно-восстановительные работы проводили восемь человек и четыре единицы техники. Температура воздуха в Тайшетском районе в воскресенье составляла около 5 градусов тепла.