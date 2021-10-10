На Ставрополье завершился конкурс полевой выучки инженерных подразделений Росгвардии

СТАВРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Конкурс боевой и профессионально-служебной выучки групп разминирования Росгвардии состоялся в Ставропольском крае с участием 12 команд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"На протяжении пяти дней военнослужащие инженерных подразделений и сотрудники инженерно-технических групп ОМОН старались получить максимальное количество баллов за знание теории, по специальной подготовке, прохождение штурмовой полосы, а также в ходе смешанной эстафеты и индивидуальных соревнований на лучшего сапера и взрывотехника. По итогам конкурса победу в командном зачете завоевали представители Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, результаты конкурса дадут необходимую основу для совершенствования тактики применения инженерно-саперных и инженерно-технических подразделений Росгвардии, оценки эффективности средств поиска и идентификации взрывных устройств.

"Конкурс позволит выработать единые подходы в системе образовательной деятельности, методике подготовки специалистов инженерной службы войск национальной гвардии, а также создания необходимого комплекта учебно-материальной базы", - отметили в Росгвардии.