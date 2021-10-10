Пассажирский катамаран "Грифон" из Сочи в Сухум возобновит рейсы с 1 мая впервые за 29 лет

СУХУМ, 10 октября. /ТАСС/. Пассажирский скоростной катамаран "Грифон" российской компании "Водоход экспресс" впервые за 29 лет свяжет Сочи и Сухум, судно в воскресенье в тестовом режиме пришвартовалось у Сухумского порта, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Мы планировали начать пассажирское сообщение с Сухумом в июне этого года, но в силу пандемии не удалось этого сделать. Сегодня мы смогли сделать первый [тестовый] рейс от порта Сочи в порт Сухум, а с 1 мая по 1 октября 2022 года планируем осуществлять регулярные рейсы", - рассказал журналистам руководитель компании "Водоход экспресс" Михаил Антошин.

По словам Антошина, катамаран вмещает 120 пассажиров, средняя скорость 24 узла, "тестовый рейс показал, что из Сочи в Сухум можно прибыть за три часа 15 минут". "Поэтому на следующий год будем планировать один кругорейс - утром из Сочи прибывать в Сухум к 11:00, отбывать из Сухума в 15:00. Очень надеемся соединить утраченное морское сообщение между нашими государствами", - сказал он. Антошин отметил, что компания "Водоход экспресс" была основана в марте 2021 года, у нее два судна на подводных крыльях типа "кометы" и катамаран "Грифон", компания занимается перевозками пассажиров на Черноморском побережье и первым направлением было Новороссийск - Геленджик - Сочи. Директор компании сообщил, что ориентировочная стоимость билета около 3 тыс. рублей, билеты можно будет приобретать на сайте компании, а также в кассах портов Сочи и Сухума.

Как рассказал журналистам генеральный директор Абхазского морского пароходства Даур Ардзинба, вопрос возобновления морских пассажирских перевозок прорабатывался несколько лет. "Мы с российскими коллегами разработали дорожную карту для осуществления морских пассажирских перевозок между РФ и Абхазией. Была создана совместная рабочая группа, мы сняли все вопросы, которые могли возникнуть, и сегодня успешно осуществлен тестовый заход в порт Сухума", - сказал Ардзинба. По его словам, "в рамках дорожной карты обеспечили транспортную безопасность, в Сухумском порту открыли зону пограничного и таможенного контроля, оборудовали терминал".

После окончания грузино-абхазской войны 1992-1993 годов пассажирских перевозок между Абхазией и РФ не было.