В Москве подписали меморандум о развитии и поддержке классного руководства

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Меморандум о развитии и поддержке классного руководства подписали представители учительского сообщества по итогам работы I Всероссийского форума классных руководителей в Москве. Теперь педагогам предстоит внимательно следить за реализацией меморандума в регионах, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в воскресенье.

"Тот меморандум, который только что был подписан, ляжет в основу государственной политики министерства совместно, уважаемые коллеги, с вами. Я очень надеюсь, что, когда вы вернетесь в регион, вернетесь в класс к ученикам, вы тоже будете рассказывать, как все прошло. И я вас очень прошу, чтобы вы были нашими представителями, представителями министерства просвещения в регионах. Чтобы вы были с нами на связи, чтобы давали обратную связь, как реализуется меморандум, как реализуются другие решения, принятые сегодня", - сказал он на церемонии закрытия I Всероссийского форума классных руководителей.

Документ был единогласно принят голосованием педагогов, присутствовавших на форуме. Ранее, в первый день работы форума, министр просвещения обнародовал его основные положения. "Воспитание личности - это приоритетная задача государственной политики в Российской Федерации, эта задача реализуется всеми ведомственными структурами, поэтому нам очень важно взаимодействие с министерством культуры, министерством спорта, министерством труда. Преемственность отечественных педагогических традиций - основа воспитания. Воспитание в школе - дело всего педагогического коллектива. Партнерское взаимодействие классного руководителя с родителями - гарант целостности процесса воспитания ребенка. Школа - инклюзивное пространство для образования", - зачитал министр.

В документе также собраны положения о сотрудничестве советников директоров школ с классными руководителями, создании инклюзивного пространства в школах, об актуальности классного часа как форме для взаимодействия классного руководителя и обучающихся, внеурочной деятельности, патриотическом воспитании и безопасности детей в мире образовательного интернет-пространства.

Кравцов также вновь акцентировал внимание на том, что цифровые технологии сегодня становятся эффективным дополнением традиционной системы образования, но при этом никогда не заменят работу учителя и классного руководителя. "Живое общение на уроках учеников и педагога - особая ценность в получении новых знаний и процессе воспитания", - заключил он.

10 октября в Москве завершился после двухдневной работы I Всероссийский форум классных руководителей, который собрал более тысячи участников из 85 регионов страны. Также более 50 тыс. педагогов присоединились к мероприятию онлайн, всего трансляции круглых столов и мероприятий форума собрали в соцсетях около 3 млн просмотров.