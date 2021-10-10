Бабье лето в Центральной России закончится 12 октября

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сезонное потепление перед холодным временем года - бабье лето - для жителей Центральной России продлится до вторника, 12 октября, включительно. Об этом написал в Instagram ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Затянувшийся период старого бабьего лета, которое сегодня вышло на пик, когда столбики термометров штурмуют сентябрьские значения (некоторые метеостанции показывают плюс 15), продлится до вторника включительно. В начале недели в условиях постепенного натекания облачности верхнего и среднего яруса в дневные часы воздух еще сумеет прогреваться от плюс 9 до плюс 14, а дальше ситуация в атмосфере станет меняться", - написал он.

В среду, 13 октября, показания барометров вернутся к нормальным значениям, воздух очистится от примесей и уровень загрязнения атмосферы уменьшится, благодаря чему метеозависимые станут чувствовать себя лучше. "С приближением атмосферного фронта, связывающего североатлантический и балканский циклоны, небо затянет многослойным облачным "пирогом", станет накрапывать мелкий дождь, суточные колебания температуры сократятся - ночью не ниже плюс 4 - плюс 6, днем с трудом до плюс 10", - отметил синоптик.

Тишковец добавил, что в четверг и пятницу ожидается пасмурная погода, за двое суток может пролиться до 20 мм осадков или около одной трети месячного объема. Дневная температура вернется к климатической норме и составит от 5 до 10 градусов тепла.

Во второй половине месяца значимых всплесков тепла и холода не ожидается. Температура воздуха прогнозируется близкой к многолетней норме - от четырех до девяти градусов тепла днем и от минус двух до плюс трех в темное время суток.

Дефицит осадков будет частично нивелирован, их общее количество увеличится до 120% от положенного. А в период с 19 по 21 октября в отдельных районах Центральной России существует небольшая вероятность выпадения мокрого снега. "Но "белые мухи" будут таять еще в воздухе и носить исключительно символический, локальный и скоротечный характер, не оставляющий на земле следов зимы", - заключил синоптик.