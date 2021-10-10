В Франции задержали посетителя больницы, воспользовавшегося санитарным QR-кодом Макрона

ПАРИЖ, 10 октября. /ТАСС/. Полиция города Марселя задержала на этой неделе молодого человека, который для входа в местную больницу Salvator показал санитарный пропуск с QR-кодом президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщил в воскресенье региональный государственный телеканал France 3 .

Охрана госпиталя, заметив использование поддельных документов, тем не менее пропустила 19-летнего марсельца, однако затем вызвала полицию. Нарушитель был задержан и находится в настоящее время под стражей. Задержанный заявил полицейским, что "просто пошутил". В госпиталь ему необходимо было попасть для консультации с врачом, однако собственного санпропуска у него не было.

Полиция оштрафовала нарушителя на €135 за "использование медицинского пропуска, принадлежащего другому лицу". Согласно французским законам, если этот штраф не будет выплачен в срок, его размер автоматически возрастает до €750. Если же в двухнедельный срок этим же человеком вновь будет совершено аналогичное нарушение закона, штраф увеличивается до €1 500.

QR-код Макрона был размещен в интернете неизвестными лицами в двадцатых числах сентября. Он был быстро воспроизведен во многих социальных сетях. В дальнейшем президенту пришлось получить новый код, а старый был оставлен в сети с указанием, что попытка использовать его является преступлением.

Все данные о санитарных пропусках и сделанных прививках от коронавируса и тестах французов находятся в единой электронной базе данных. Доступ к ней имеют все медики, связанные с борьбой против COVID-19. Доступ к любым данным, однако, строго отслеживается. Уже имели место случаи задержания медицинского персонала, пытавшегося торговать чужими пропусками.

Министерство социальных дел и здравоохранения страны предупредило, что будет принимать жесткие санкции против тех медиков, которые нарушают правила конфиденциальности и медицинскую тайну. Также им настоятельно рекомендовано не интересоваться данными тех людей, которые непосредственно не имеют отношения к их врачебной деятельности.