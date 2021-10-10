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Единственный спортивный телеканал в Афганистане прекратил вещание

Член руководства телеканала 3 sport Шафикулла Салим Пойя сообщил, что причинами остановки вещания стали экономические проблемы и ограничения, наложенные "Талибаном" на СМИ

ТАСС, 10 октября. Единственный в Афганистане специализированный спортивный телеканал 3 sport прекратил свою работу из-за финансовых проблем и ограничений, введенных ведомствами, сформированными пришедшим к власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал TOLO News.

"Причинами остановки вещания канала 3 sport стали экономические проблемы и ограничения, наложенные ["Талибаном"] на все СМИ, в особенности на единственный в стране спортивный телевизионный канал", - отметил член его руководства Шафикулла Салим Пойя. Он добавил, что "в последнее время, когда корреспонденты отправлялись освещать какое-либо мероприятие, они непременно сталкивались с ограничениями". Теперь, по словам Пойя, все сотрудники телеканала остались без работы.

По данным, которые привел TOLO News, за неполные два месяца, прошедшие с момента прихода к власти талибов, свою деятельность были вынуждены прекратить более 150 афганских СМИ.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной текущего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признала ни одна страна.

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