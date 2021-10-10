СМИ: манифестация против уничтожения сельскохозяйственных угодий прошла у мэрии Парижа

ПАРИЖ, 10 октября. /ТАСС/. Несколько сотен человек приняли в воскресенье участие в манифестации у мэрии Парижа. Как сообщила радиостанция France Info, участники акции протестовали против уничтожения сельскохозяйственных земель, проводимого в рамках строительства Большого Парижа.

Особое недовольство у населения столичного региона Иль-де-Франс вызывают планы застроить домами знаменитое в стране плато Сакле к югу от столицы. Это место уже в течение многих веков является одним из лучших сельскохозяйственных угодий региона. Аналогичная судьба ожидает и плодородную зону Гриньон (департамент Ивелин к юго-западу от Парижа). На плакатах манифестантов было написано "Сакле в опасности", "Спасем Гриньон". Выступившие на митинге осудили спекуляцию недвижимостью, ради которой наносится непоправимый ущерб сельскому хозяйству и природе.

В акции у столичной мэрии приняли участие не только фермеры, экологи и активисты общественных объединений, но и несколько представителей региональных властей, недовольных происходящим. Колонны манифестантов шли к Парижу по несколько десятков км.

Однако французы, проживающие поблизости от столицы, недовольны не только чрезмерными, по их мнению, масштабами планов Большого Парижа. Так, жители города Обервилье (северный пригород Парижа) протестуют и против строительства на территории их коммуны объектов летних Олимпийский игр 2024 года. Под эти стройки отданы земли популярных у населения города "пролетарских садов" - садово-огородных участков, существующих уже около 100 лет. На их месте будет воздвигнут большой олимпийский бассейн.

Как сообщила Сельскохозяйственная палата региона Иль-де-Франс, в последние годы около 1 500 га сельхозземель были преобразованы в городские зоны в этой части страны.