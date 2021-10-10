60% пандемии пройдены? Главное о коронавирусе за 10 октября

Россия
- Всего зафиксировано 7 775 365 случаев заражения, из них новых — 28 647. За сутки умерли 962 человека, за весь период — 216 415. Таким образом, в стране регистрируют свыше 900 смертей от ковида в сутки пятый день подряд.
- Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России растет четвертую неделю подряд и уже стала максимальной с конца 2020 года (188 829 человек).
- Роскосмос приостановит испытания двигателей и направит кислород в больницы.
- Россия планирует выделить несколько тыс. доз российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник" персоналу АЭС "Руппур" в Бангладеш.
- Власти Воронежской области с 12 октября усилят некоторые ограничения для борьбы с коронавирусом, в том числе сократят режим работы для заведений общепита до 21:00, переведут на дистанционный режим работы образовательные организации.
Москва
- Всего зафиксировано 1 678 675 случаев заражения, из них новых — 4 610 (данные Оперштаба Москвы).
- В Подмосковье выявили 2 026 заразившихся коронавирусом за сутки. Это максимум с 26 июля.
Мир
- Всего зафиксировано более 237,6 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Человечество скоро пройдет 60% пути в борьбе с COVID-19, однако впереди еще могут встретиться неожиданные преграды, поэтому прогнозировать сроки завершения пандемии преждевременно, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.
- Медики Китая в ходе кампании массовой вакцинации населения сделали свыше 2,22 млрд прививок от коронавируса.
- В Италии более 80% граждан старше 12 лет завершили полный курс вакцинации от коронавируса. Как минимум одну дозу прививки от коронавируса получили почти 85% лиц старше 12 лет.
- Полиция города Марселя задержала молодого человека, который для входа в местную больницу Salvator показал санитарный пропуск с QR-кодом президента Франции Эмманюэля Макрона.