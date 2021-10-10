Спортсмены из 140 городов пробежали в Кисловодске один из самых сложных марафонов в России

ПЯТИГОРСК, 10 октября. /ТАСС/. Участниками одного из самых сложных и красивых марафонов в стране, который проходил 9 и 10 октября в Национальном парке города-курорта Кисловодска Ставропольского края, стали жители четырех стран мира и 140 городов России. Победу в марафоне в дистанции 42 км одержал Алексей Мамарин из Армавира, сообщил ТАСС организатор марафона Михаил Шоров.

"Участники были из четырех стран и более 140 городов России. Победителем стал Алексей Мамарин, трехкратный чемпион Кисловодского марафона, он из Армавира", - сказал Шоров.

По его словам, в субботу прошел карнавальный забег, в котором участники в костюмах человека-паука, деда мороза, ведьмы, а также героев из мультфильмов и сказок, спортсмены преодолели дистанцию 800 м. Затем состоялись детские забеги для участников 3-6 лет и для 7-10 лет.

Собеседник агентства рассказал, что в воскресенье, в основной день марафона, участники пробежали дистанции - 2, 10, 21, 42 км.

Национальный парк "Кисловодский", находящийся на склонах Джинальского хребта по долине реки Ольховки, признан объектом культурного наследия федерального значения и особо охраняемой природной территорией города Кисловодска. Работы по его устройству начались в 1823 году по приказу генерала Алексея Ермолова. Именно здесь в 1901 году был проложен первый в России терренкур - маршрут для лечебной ходьбы, а позже открыли еще шесть терренкуров различной протяженности, которые и сегодня используются в лечебных программах.