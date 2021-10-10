Победительнице конкурса "Учитель года" в 2021 году вручили Большого хрустального пеликана

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов вручил победительнице всероссийского конкурса "Учитель года России - 2021" Екатерине Костылевой из Тюмени статуэтку Большого хрустального пеликана. Ее награждение состоялось в Государственном Кремлевском дворце на праздничном концерте, передает корреспонент ТАСС.

"Мы сегодня решили, что на этой сцене были звезды. Звезды - это учителя. И важно всегда помнить об этом. Как сказал президент РФ, от учителя зависит будущее нашей страны, будущее наших детей", - сказал Кравцов со сцены.

Костылева в свою очередь отметила, что для нее это большая честь и большая ответственность. "Впервые Большой хрустальный пеликан отправится в мою родную Тюменскую область. <...> Учительский труд - это большая ответственность, но это и возможность гордиться тем, что мы делаем", - сказала Костылева, поблагодарив своих коллег и учеников.

В 2021 году всероссийский конкурс "Учитель года России" проходит 32-й раз.

Абсолютным победителем "Учителя года России - 2020" стал преподаватель из Ростовской области Михаил Гуров, поэтому в 2021 году финальный этап конкурса проходил в Ростове.