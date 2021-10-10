Пражский град опроверг информацию, что Земан был доставлен в госпиталь без сознания

ПРАГА, 10 октября. /ТАСС/. Глава администрации Пражского града Вратислав Мынарж опроверг информацию СМИ, что президент Чехии Милош Земан без сознания был доставлен в воскресенье машиной скорой помощи в Центральный военный госпиталь в Праге.

"Господин президент уснул во время транспортировки [в машине скорой помощи]. Он не находился без сознания", - подчеркнул Мынарж в заявлении для СМИ.

Ранее сайт газеты Právo проинформировал, что его корреспонденты, находившиеся у приемного покоя госпиталя в момент, когда Земана выносили из машины скорой помощи, обратили внимание, что президенту поддерживали голову и глаза у него были закрыты. Из этого, согласно газете, следует вывод, что глава государства был без сознания.

Земан находится сейчас в отделении интенсивной терапии, где его посетили жена и дочь. Представители госпиталя отказываются комментировать состояние его здоровья. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек на своей странице в Twitter попросил политиков и журналистов не высказывать предположения о самочувствии главы государства, а пожелать ему скорейшего выздоровления.