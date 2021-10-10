Власти Оренбургской области предложили местным жителям обменять алкоголь на еду

ОРЕНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Власти Оренбургской области предложили местным жителям обменять алкоголь на продуктовые наборы, стоимость которых в разы превышает стоимость алкоголя. О запуске нового социального проекта рассказали журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Жители восточного Оренбуржья могут обменять алкогольную продукцию сомнительного качества на продуктовые наборы в магазинах сети "Желен". Стоимость набора превышает стоимость алкоголя в несколько раз. К этой работе подключены магазины сети, где каждый оренбуржец может обменять продукцию и сообщить точку, где приобрел ее", - говорится в распространенном сообщении.

Следователи и полицейские обнаружили в регионе два склада и пункт производства, было изъято около 3 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Возбуждено шесть уголовных дел, объединенных в одно производство. Задержаны десять человек, восемь из них заключены под стражу. По последним данным, после отравлений алкогольным суррогатом 34 человека погибли, 33 человека находятся под наблюдением врачей в стационарах или на дому.